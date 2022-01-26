شوبير: الأهلي قدم عرضاً لموسيماني «لا يقبل التغيير»

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير أن النادى الأهلي قدم عرضاً رسمياً "لا يقبل التغيير" للمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، وذلك لتمديد تعاقده الذي ينتهى بنهاية الموسم الجاري.

وقال شوبير، خلال تقديم برنامجه الإذاعي عبر إذاعة "أون سبورت إف إم": "الأهلي قدم عرضاً رسمياً لموسيماني لتمديد تعاقده بعد سلسلة اجتماعات بين مجلس إدارة النادي، ممثلاً في الكابتن محمود الخطيب وحسام غالي، وبين شركة الكرة ممثلة في ياسين منصور، وتم منح أمير توفيق الخطوط العريضة للعرض".

وأضاف شوبير: "ليس لدي تفاصيل عن العرض سواء قيمته أو مدته حتى الآن، ولكن الأكيد أنه غير قابل للتغيير بمعنى أن أمير توفيق اجتمع بمويرا زوجة موسيماني ووكيلة أعماله وأخطرها بالعرض وأكد لها أنه نهائي ولن يغير الأهلي فيه شيئا".

وتابع حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق أن مجلس الخطيب سينتظر رد موسيماني "سواء حالياً أو بعد كأس العالم للأندية لتحديد قراره النهائى في هذا الملف".

وعن بطولة كأس العالم للأندية، قال الإعلامي إن محمود الخطيب لن يسافر مع بعثة الأهلى للإمارات رغم أنه رئيس البعثة لأنه سيتوجه لأوروبا لاجراء بعض الفحوصات الطبية فى عينه وضهره تستغرق يومين على أن يلتحق بالبعثة قبل أول مباراة للفريق فى المونديال".