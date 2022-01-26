تعرف على موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

ينتظر عشاق الكرة، عددًا من المباريات المهمة التي ستقام اليوم الأربعاء، لعل أبرزهم مواجهة منتخب مصر ضد كوت ديفوار والتي ستقام في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويلعب المنتخب المصري أمام منافسه الإيفواري ضمن مباريات دور الـ16، عقب حصول منتخب "الفراعنة" على المركز الثاني في دور المجموعات.

وستقام مباراة ثانية والتي ستكون الأخيرة في هذه المرحلة عندما يواجه المنتخب المالي منافسه غينيا الاستوائية.

وفي بطولة كأس الرابطة، تنطلق مباريات الجولة الرابعة بثلاث مواجهات في إطار منافسات المجموعة الأولى.

ويلعب المصري ضد فيوتشر، في المقابل يواجه الاتحاد السكندري منافسه مصر المقاصة، وستكون المباراة الثالثة بين إيسترن كومباني ضد بيراميدز.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة:

كأس الأمم الأفريقية:

كوت ديفوار × مصر.. الموعد 6 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس ماكس 1.

مالي × غينيا الاستوائية.. الموعد 9 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس ماكس 2.

كأس رابطة الأندية المحترفة:

المصري × فيوتشر.. الموعد 2:30 عصرًا.. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 2.

الاتحاد السكندري × مصر المقاصة.. الموعد 2:30 عصرًا.. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 3.

إيسترن كومباني × بيراميدز.. الموعد 2:30 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.