الامارات | مدرب إسباني يقود منتخب سورية في تصفيات المونديال

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب إسباني يقود منتخب سورية في تصفيات المونديال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقد الاتحاد السوري لكرة السلة، مع المدرب الإسباني خافيير خواريث، لقيادة المنتخب السوري الأول، خلال الفترة الثانية من تصفيات كأس العالم لكرة السلة.

وأكد مدير منتخب سورية لكرة السلة، إياد السباعي، في تصريحات صحافية بوسائل إعلام سورية، من ضمنها موقع "وين"، أن المدرب سيصل اليوم الأربعاء إلى العاصمة السورية دمشق، ويباشر عمله، حيث سيتم تجميع اللاعبين في معسكر داخلي، يسبق السفر إلى الإمارات للمشاركة في بطولة "دبي الدولية للمنتخبات المقامة خلال الفترة من الثامن وحتى 16 فبراير المقبل، وتمثل بروفة تحضيرية لـ "نسور قاسيون" قبل الدخول في النافذة الثانية من تصفيات كأس العالم.

وسبق للمدرب خواريث، قيادة منتخب إسبانيا تحت 18 عاماً للتتويج بالميدالية الذهبية في بطولة أوروبا عام 2012، كما درب فريقي مورسيا وأورباس فوينلابرادا في دوري الدرجة الأولى الإسباني، وسبق له تدريب الفريق الرديف في ريال مدريد عام 2017.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news