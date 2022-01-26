الامارات | تعرف إلى توقيت مباراة مصر وكوت ديفوار وعدد الجماهير التي ستشجع الفراعنة من الملعب

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى توقيت مباراة مصر وكوت ديفوار وعدد الجماهير التي ستشجع الفراعنة من الملعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض منتخب مصر، اليوم، مواجهة قوية أمام كوت ديفوار فى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا فى الكاميرون، وتقام المباراة في الثامنة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات (السادسة بتوقيت مصر).

وتفام المباراة باستاد جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية، وسيلتقي الفريق الفائز من هذه المباراة مع منتخب المغرب في دور ربع النهائي.

من جانبه أكد، سفير مصر فى الكاميرون مدحت المليجى، حضور 300 مشجع مصري إلى الكاميرون لمؤازرة الفراعنة أمام كوت ديفوار.

وقال المليجى، فى تصريحات تليفزيونية إنه تم الاطمئنان على ملعب اللقاء بمتابعة بعض الإصلاحات قبل استضافة اللقاء.

وأظهرت نتائج المسحات الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني في مدينة دوالا الكاميرونية استعدادًا للقاء كوت ديفوار سلبية جميع عينات أعضاء البعثة.

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