الامارات | حكيمي يضرب مجدداً في كأس إفريقيا ويحمل المغرب الى ربع النهائي

شكرا لقرائتكم خبر عن حكيمي يضرب مجدداً في كأس إفريقيا ويحمل المغرب الى ربع النهائي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبرَ المغرب بجدارة الى الدور ربع النهائي لكأس الأمم الإفريقية المقامة في الكاميرون، وذلك بعدما حول تخلفه أمام ملاوي الى فوز 2-1 الثلاثاء في ياوندي بفضل ركلة حرة رائعة لأشرف حكيمي، وبات الآن بانتظار الفائز من مواجهة مصر حاملة الرقم القياسي بعدد الألقاب وساحل العاج التي أطاحت بالجزائر حاملة اللقب.

واستحق أبطال 1976 تماماً تأهلهم على حساب منتخب ملاوي الذي يصل الى الدور الإقصائي لأول مرة في تاريخه، إذ هيمن تماماً على اللقاء وحصل على فرص بالجملة لكن الحارس تشارلز ثومو والخشبات الثلاث وقفوا في وجهه منذ أن وجد نفسه متخلفاً في الدقيقة السابعة بهدف غابادينيو مهانغو.

لكن الفرج جاء في نهاية الشوط الأول عبر يوسف النصيري (2+45)، قبل أن يقول حكيمي كلمته في الدقيقة 70 بركلة حرة رائعة مشابهة للتي أدرك بها التعادل 2-2 ضد الغابون في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وتجنب المغرب بتحويله تخلفه الى انتصار، سيناريو النسخة الماضية عام 2019 حين خرج من ثمن النهائي على يد بنين بركلات الترجيح 1-4 بركلات بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وبذلك، يستمر الحلم بإحراز اللقب الثاني بعد عام 1976، لكن العقبة التالية ستكون صعبة إذ تضع فريق المدرب البوسني الفرنسي وحيد خليلودجيتش بمواجهة الفائز من القمة النارية المقررة الأربعاء بين ساحل العاج التي أطاحت بالجزائر حاملة اللقب، ومصر حاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب (7 مرات).

وفي دور الأربعة ستكون المواجهة مع الفائز من مواجهة الكاميرون المضيفة وغامبيا.

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