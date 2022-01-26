شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منتخب المغرب يتأهل إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا بفوزه على مالاوي بهدفين مقابل هدف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

نجح منتخب المغرب في التأهل إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا بفوزه الصعب على مالاوي 2-1.



المباراة جمعت المنتخبين على ملعب "أحمدو أهيدجو" ضمن منافسات ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا، التي تستضيفعا الكاميرون حاليا.

واستطاع منتخب المغرب تجاوز عقب مالاوي، والتأهل لربع نهائي أمم أفريقيا، ونسيان خيبة أمل نسخة مصر 2019، حينما خرج من دور الـ16 بشكل مفاجئ.

ورغم تقدم مالاوي في النتيجة بشكل مبكر عن طريق جابادينهو مهانجو، وذلك في الدقيقة السابعة، لكن ذلك لم ينل من عزيمة نجوم "أسود الأطلس".

واستطاع منتخب المغرب العودة في المباراة بفضل هدف التعادل الذي سجله يوسف النصيري قبل نهاية الشوط الأول.

وواصل منتخب المغرب هجومه، ونجح في تسجيل هدف الانتصار عبر ظهيره أشرف حكيمي في الدقيقة 70.

ويعد هذا ثاني هدف يسجله حكيمي في البطولة، بعدما أحرز هدف تعادل المغرب خلال مواجهة الجابون 2-2 في ختام دور المجموعات.

ويحلم منتخب المغرب بتحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعدما فاز به للمرة الأولى والوحيدة عام 1976.

وسيلعب منتخب المغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا مع المنتصر من موقعة مصر أمام كوت ديفوار، والتي ستقام مساء الأربعاء.

نجح منتخب المغرب في التأهل إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا بفوزه الصعب على مالاوي 2-1.

المباراة جمعت المنتخبين على ملعب "أحمدو أهيدجو" ضمن منافسات ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا، التي تستضيفعا الكاميرون حاليا.

واستطاع منتخب المغرب تجاوز عقب مالاوي، والتأهل لربع نهائي أمم أفريقيا، ونسيان خيبة أمل نسخة مصر 2019، حينما خرج من دور الـ16 بشكل مفاجئ.

ورغم تقدم مالاوي في النتيجة بشكل مبكر عن طريق جابادينهو مهانجو، وذلك في الدقيقة السابعة، لكن ذلك لم ينل من عزيمة نجوم "أسود الأطلس".

واستطاع منتخب المغرب العودة في المباراة بفضل هدف التعادل الذي سجله يوسف النصيري قبل نهاية الشوط الأول.

وواصل منتخب المغرب هجومه، ونجح في تسجيل هدف الانتصار عبر ظهيره أشرف حكيمي في الدقيقة 70.

ويعد هذا ثاني هدف يسجله حكيمي في البطولة، بعدما أحرز هدف تعادل المغرب خلال مواجهة الجابون 2-2 في ختام دور المجموعات.

ويحلم منتخب المغرب بتحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعدما فاز به للمرة الأولى والوحيدة عام 1976.

وسيلعب منتخب المغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا مع المنتصر من موقعة مصر أمام كوت ديفوار، والتي ستقام مساء الأربعاء.