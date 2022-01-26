مصطفى فتحي: تنازلت عن 100 ألف دولار للزمالك.. وكان لدي عرضين سعوديين بجانب نادي التعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال المحترف المصري بصفوف نادي التعاون، مصطفى فتحي، إنه تنازل عن جزء من مستحقاته لنادي الزمالك؛ لأن النادي يمر بظروف ومشاكل خلال الفترة الحالية.

وأضاف فتحي، في تصريحات ببرنامج أكش مع وليد على أم بي سي أكشن:"تنازلت عن مستحقاتي للزمالك، النادي يمر بظروف ومشاكل ولايوجد فلوس فتنازلت عن مستحقاتي وهناك جزء تنازلت عنه للتعاون ليُكمل صفقة الزمالك ولكن ليس بالمبالغ التي تتداول فتنازلت عن 100 ألف دولار للزمالك ونفس الأمر بالنسبة للتعاون وليس معنى ذلك رغبتي في الرحيل عن الزمالك بأي طريقة فالناس فسروها بالخطأ، لماذا لايقولون تنازل حبًا للمكان ويريد أن يكسب من ورائه بأي طريقة، بتنازل حبًا للمكان وليس أكثر".

وتابع المحترف المصري بصفوف التعاون:"أكيد جمهور الزمالك حقه الحزن ولكن هي فترة ولا أحد يعلم ظروف الآخر وهناك تفاصيل لا أحد يعرفها نعم مصطفى فتحي ليس موجودًا الآن ولكن الزمالك بيتي الذي سأعود له ولستُ غريًبا على التعاون فأول مرة كنت صغيرًا، نعم الفريق حاليًا بمركز ليس جيد ولكن إن شاء الله نحسن ترتيب الفريق وفي الموسم المقبل نكون في مركز جيد وأصبح لديّ الآن خبرات أكتر خاصة بعد الموسم الماضي الذي لعبت خلاله مُعارًا مع سموحة فوقفت على رجلي أكتر من الأول".

وأتم اللاعب تصريحاته بقوله:"عرضت عرض التعاون على مسؤول بنادي الزمالك وهو عرض الأمر على كارتيرون ليحصل على رأيه ولم يتحدث في أي شيء وكان هناك اختلاف في وجهات النظر فكان هناك فيديو مُبكر من المستشار قبل التوقيع وكان هناك خلاف في بنود بالعقد ولكن الصفقة تمت وكان هناك أكثر من عرض من الخليج والسعودية وكان هناك ناديين من السعوديين بجانب التعاون ولكني أعرف النادي والمدرب ولن أحصل على وقت كبير للانسجام".