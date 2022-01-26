أحمد شوبير يوضح.. هل يشجع الأهلي أم فيوتشر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس فيوتشر، أن النادي سيدعو قريبا لافتتاح مقره الجديد، مشيرا إلى أن الفريق يملك طموحا للفوز بلقب الدوري المصري الممتاز مستقبلا.

وقال شوبير، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1": "لأول مرة سأتحدث بصفتي نائب رئيس نادي فيوتشر، سندعو قريبا لافتتاح مقر النادي وسيكون شيئا مشرفا للكرة المصرية".

وأضاف: "نتدرب في الملعب الفرعي لإستاد القاهرة، لدينا مدير فني من أفضل المدربين في مصر وهو علي ماهر، كل اللاعبين يحصلون على رواتبهم وتربطنا علاقة جيدة مع الأندية".

وكشف: "الأهلي لم يطلب ضم محمد عبدالمنعم بشكل رسمي، النادي كان متجاوبا معنا بشكل كبير وكان هناك تفاهم كبير مع الكابتن محمود الخطيب ومسؤولي الأهلي، الأمور تمت بكل رضا ونالت احترام الجميع".

وأكمل: "العام المقبل سنظهر بشكل أفضل، سننهي الموسم الحالي بين الستة الأوائل بالدوري، وطموحات النادي سترتفع في الموسم المقبل، ولماذا لا نملك طموحا للفوز بلقب الدوري في الفترة المقبلة؟".

وعن انتماء حارس الأهلي السابق بين الأحمر وفيوتشر، أتم تصريحاته قائلا: "انتمائي للأهلي وهذا أمر أكيد، أما فيوتشر تجربة أحترمها، المباراة الأخيرة بين الفريقين في الدوري انتهت بالتعادل".