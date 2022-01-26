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الخليج 365 يكشف حقيقة اقتراب الإسماعيلي من ضم لاعب الزمالك أشرف روقا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شاكر ورامي بشاي:

أفاد مصدر بنادي الإسماعيلي بوجود مفاوضات من قبل مسؤوليه لضم لاعب خط الوسط بنادي الزمالك، أشرف روقا.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة ليلاكورة، اليوم الأربعاء، إلى أن المفاوضات لضم اللاعب قد تنتهي لصالح الإسماعيلي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وردّ مصدر آخر في نادي الزمالك، بالإشارة إلى وجود أحاديث من قبل نادي الإسماعيلي لضم لاعب خط الوسط بفريقهم، روقا.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن مسؤولي الزمالك حتى الآن لم يحسموا موقفهم من رحيل اللاعب بسبب أزمة عدم القيد التي يمر بها النادي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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