على حافة المجد.. مصر تتحدى قوة كوت ديفوار لكتابة التاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يستأنف منتخب مصر مشواره في كأس الأمم الإفريقية من جديد بعد توقف دام منذ 19 يناير الجاري، عقب انتهاء مبارياته في مرحلة المجموعات.

منتخب مصر يصطدم بأفيال كوت ديفوار في ثمن النهائي من أجل التأهل إلى دور الثمانية ومواجهة أسود الأطلس، بعد أن نجحت المغرب في عبور عقبة مالاوي في دور الستة عشر.

تأهلت مصر بعد احتلال وصافة المجموعة الرابعة في البطولة خلف منتخب نيجيريا الذي ودع البطولة في ثمن النهائي على يد تونس.

أما كوت ديفوار فنجحت في اقتناص صدارة مجموعتها التي ضمت الجزائر وغينيا الاستوائية وسيراليون بحصد 7 نقاط من فوزين وتعادل وحيد.

المنتخب الإيفواري أظهر قوة هائلة في ختام مرحلة المجموعات بتقديم استعراض كبير أمام حامل اللقب، والفوز على الجزائر (3-1) في لقاء كاد أن ينتهي بهزيمة تاريخية لمحاربي الصحراء.

كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر قال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه سيعمل على كتابة التاريخ في هذه المباراة من أجل الفوز والتقدم في البطولة.

مصر تواجه منافسة شرسة في المسابقة التي تحمل الرقم القياسي في الفوز بها (7 مرات)، حيث تسعى الكاميرون لتقليص الفارق والفوز بالبطولة التي تستضيفها لتصل إلى الرقم 6 وتواصل الركض خلف الفراعنة.

لا يريد رجال المدرب كارلوس كيروش أن يتسببوا في ضياع لقب البطل التاريخي للقارة، ولكي يحدث ذلك عليهم الاستمرار حتى مواجهة الكاميرون في نصف النهائي وإنهاء حلمها بخطف الزعامة من مصر أو الاقتراب منها.

لكن عقبة كوت ديفوار تهدد المنتخب المصري بانتهاء مسيرته في البطولة، حيث يتمتع الفيل الإيفواري بقائمة تعج بالنجوم، والعديد من اللاعبين الموهوبين خاصة في الهجوم ووسط الملعب، وهو ما يضع الفراعنة في ورطة.

وتأمل الجماهير المصرية في أن ينجح كيروش في التعامل مع نجوم كوت ديفوار، ويساعد لاعبي المنتخب المصري في تقديم أفضل ما لديهم من أجل تحقيق فوزا تاريخيا وبلوغ دور الثمانية.

الحدث: دور الـ16 في كأس الأمم الإفريقية

التاريخ: 26 يناير 2022

التوقيت: 06:00 مساءً بتوقيت القاهرة

القناة الناقلة: بين إن سبورتس ماكس 1

الملعب: جابوما - الكاميرون