المصري يعلن غياب لاعبه إسلام عطية لمدة شهرين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن فريق المصري البورسعيدي أن إسلام عطية لاعب الفريق سوف يغيب لمدة شهرين بداعي الإصابة.

وقال الدكتور مجدي الألفي طبيب الفريق في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه إن إسلام عطيه سوف يجري عملية جراحية بعد تعرضه للإصابة بكسر في السُلامية الأولى للقدم اليسرى خلال مباراة الفريق أمام مصر المقاصة بالجولة الأولى من بطولة كأس رابطة الاندية المصرية المحترفة .

وأضاف: "خضع اللاعب لعدد من الفحوص الطبية والأشعة التشخيصية التي أثبتت حاجة اللاعب لإجراء تلك الجراحة والتي سيتم من خلالها تثبيت الكسر بواسطة عدد من المسامير المعدنية".

وأوضح أن تلك الإصابة ستتسبب في ابتعاد اللاعب عن الملاعب لنحو شهرين كاملين.