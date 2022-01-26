منتخب المغرب يقلب الطاولة على مالاوي ويبلغ ربع النهائي



بلغت المغرب ثمن نهائي أمم إفريقيا لكرة القدم "الكاميرون 2021"، الثلاثاء، بعدما قلبت تأخرها أمام مالاوي لانتصار مستحق بهدفين لواحد، ضمن دور الـ 16 من البطولة القارية.



دخل "أسود الأطلس" اللقاء مهاجما وكان الطرف الأفضل والأقرب للتسجيل، غير أن منتخب مالاوي خطف هدفا جاء عكس مجريات اللعب بقذيفة كروية باغت بها فرانك مهانغو الحارس المغربي ياسين بونو عند الدقيقة 7.



وضغط منتخب المغرب بقوة في محاولات أثمرت عن هدف التعادل برأسية جميلة من يوسف النصيري هزت شباك مالاوي في الدقيقة الثانية من الوقت المبدد لعمر الشوط الأول.



وواصل رجال المدرب وحيد خليلوزيتش سيطرتهم في الشوط الثاني وتمكنوا من قلب النتيجة لصالحهم بهدف ممُيز من أشرف حكيمي الذي نفذ كرة حرة مباشرة بطريقة رائعة استقرت بمرمى الخصم عند الدقيقة 70.



واندفع منتخب مالاوي في الدقائق الأخيرة سعيا للتعديل لكن المغاربة حافظوا على تقدمهم ليعبروا إلى ربع النهائي لأول مرة منذ نسخة تونس 2004

