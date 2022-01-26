الامارات | «الأسد غوميس» يرحل عن الهلال السعودي

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شكرا لقرائتكم خبر عن «الأسد غوميس» يرحل عن الهلال السعودي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الهلال بطل الدوري السعودي رحيل مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميس رسمياً بعد مسيرة حافلة منذ 2018.
وقال الهلال عبر حسابه الرسمي في تويتر: «إلى اللقاء بافي.. شكراً لك على كل ما حققناه معاً»، فيما قال رئيس النادي، فهد بن نافل، عبر حسابه في تويتر: «نحن نحبك، سوف نفتقدك».
واستعرض الهلال البطولات التي حققها غوميس مع النادي، ونشر صور المهاجم الفرنسي مع كؤوس البطولات.
بدوره، كتب غوميس في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «عندما يصبح الحلم حقيقة، تغرب الشمس ثم تشرق نحو أفق آخر».
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