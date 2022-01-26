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الامارات | 10 مشاهد من الكاميرون.. النسخة «الأسوأ» من أمم إفريقيا

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سيد مصطفى ■ دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مازالت بطولة كأس أمم إفريقيا، المقامة حالياً في الكاميرون، تقدم مشاهد تؤكد أنها البطولة «الأسوأ» في تاريخ مسابقات القارة السمراء منذ انطلاقتها عام 1968.

وعلى الرغم من أن البطولة بلغت منتصفها، إلا أن سوء التنظيم بدا واضحاً منذ الأيام الأولى للبطولة، وتجاوز عدد الوقائع المثيرة ما كان متوقعاً، وهي حوادث لم تعتد أن تشهدها البطولة.

للإطلاع على أبرز المشاهد والأحداث المؤسفة التي ألقت بظلالها على هذا الحدث القاري الذي يقام كل عامين، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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