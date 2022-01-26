الامارات | السلوفيني غريغا ينتزع لقب طواف اليوبيل الذهبي في «إكسبو 2020 دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن السلوفيني غريغا ينتزع لقب طواف اليوبيل الذهبي في «إكسبو 2020 دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز درّاج فريق شباب الأهلي، السلوفيني بول غريغا، بلقب طواف اليوبيل الذهبي الذي نظمته وزارة الداخلية، أمس، تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بالتعاون مع عدد من شركاء الوزارة ضمن احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الخمسين.

وجاء الجزائري ياسين حمزة درّاج فريق وزارة الداخلية في المركز الثاني والمغربي سعيد أبوالواش دراج فريق الشعفار جميرا في المركز الثالث، بينما فاز فريق الشعفار جميرا بالمركز الأول في صدارة الفرق، وجاء فريق «ووش» ثانياً وحصل فريق «ياسي» على المركز الثالث.

وقام الفريق سيف عبدالله الشعفار، واللواء سالم علي مبارك الشامسي الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة في وزارة الداخلية، بتتويج الفائزين وتكريم الجهات الداعمة للطواف، وهي مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - للمشتريات والتمويل و«إكسبو 2020 دبي» وشرطة أبوظبي وشرطة دبي ومجلس دبي الرياضي ومجلس أبوظبي الرياضي والإسعاف الوطني وغيرها من الجهات.

انطلق الطواف من وزارة الداخلية في العاصمة أبوظبي وصولاً إلى بوليفارد 2020 في منطقة الاستدامة في «إكسبو 2020 دبي» وامتد لمسافة 111 كلم وتضمن فئات الهواة والمحترفين من مواطني ومقيمي الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وتبلغ قيمة الجوائز المالية للسباق 400 ألف درهم.

وجاء الطواف شديد المنافسة وسريعاً، حيث راوحت السرعة بين 44 و50 كلم في الساعة في ظل مشاركة 244 من أفضل الدراجين في الدولة من الهواة والمحترفين من 34 جنسية من بينهم بول غريغا وياسين حمزة وأبوالواش، إضافة إلى يوسف ميرزا وأحمد المنصوري وجابر المنصوري ومحمد المطيوعي نجوم الإمارات والمغربي أنس آيت العبدية من فريق الشعفار جميرا، والتونسي علي النويصري من فريق ياسي والروسي فلاديمير غوسيف من فريق نادي أبوظبي وزميله المغربي سفيان حادي.

وتستعد أبوظبي لاستضافة النسخة الرابعة لطواف الإمارات للدرّاجات الهوائية من 20 إلى 26 فبراير المقبل، وسيكون «إكسبو 2020 دبي» من محطاته الرئيسة.

أبوالواش: «الشعفار جميرا» خاض السباق بخطة ممتازة

أبدى دراج فريق الشعفار جميرا، المغربي سعيد أبوالواش سعادته بحصوله على المركز الثالث في طواف اليوبيل الذهبي، والفريق بشكل عام على المركز الأول في منافسات الفرق، مؤكداً أن فريق الشعفار جميرا خاض السباق بخطة ممتازة. وقال في تصريحات صحافية: «تعاملنا مع السباق بشكل جيد، خصوصاً أنه لم يكن سهلاً بعدما واجهنا رياحاً شديدة أثرت على مردود الدراجين بشكل عام».

الشعفار: طواف اليوبيل الذهبي لا يقل عن سباقات المحترفين

أشاد رئيس الاتحاد الآسيوي للدرّاجات، نائب رئيس الاتحاد الدولي أسامة الشعفار، بمردود فريق الشعفار جميرا في طواف اليوبيل الذهبي، بعدما حصل الفريق على المركز الأول في منافسات الفرق والمركز الثالث في الفردي، لافتاً إلى أن السباق جاء احترافياً، ولا يقل عن سباقات المحترفين.

وقال في تصريحات صحافية: «الفوز لم يأتِ من فراغ، ونسعى للاستمرار بالنسق نفسه والتطور إلى الأفضل في الفترة المقبلة».

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