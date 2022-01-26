الامارات | المنتخب يعوّض غياب مبخوت وليما بقوة هجومية جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يعوّض غياب مبخوت وليما بقوة هجومية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعوّض الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، بقيادة المدرب الهولندي فان مارفيك، الغيابات المؤثرة في صفوف الأبيض المتمثلة في الثنائي علي مبخوت وفابيو ليما، بقوة هجومية تتشكل من أربعة نجوم هم: حارب عبدالله ومحمد جمعة «بيليه» وعلي صالح وكايو كانيدو، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام سورية، غداً، ضمن الجولة السادسة لحساب المجموعة الأولى في الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال مدرب المنتخب الوطني السابق لكرة القدم، الدكتور عبدالله مسفر، لـ«الإمارات اليوم»: «رغم غياب مبخوت وليما، إلا أن هناك لاعبين يشكلون قوة هجومية جيدة للمنتخب في حال وجودهم، فبجانب وجود اللاعبين علي سالمين وماجد راشد في وسط الملعب نظراً لحيويتهما، وفي حال عدم جاهزية عبدالله رمضان لبدء المباراة، فإن وجود الثنائي حارب عبدالله في الجهة اليمنى ومحمد جمعة (بيليه) في الجهة اليسرى، إضافة لعلي صالح بجانب كايو كانيدو رأس حربة، يمثلون قوة هجومية جيدة، واصفاً ذلك بأنه يعد الحل الأنسب للمنتخب في غياب لاعبين مؤثرين مثل علي مبخوت وفابيو دي ليما، مؤكداً أنه لن تكون هناك أي مشكلة للمنتخب في حال اللعب بهذه المجموعة»، مشيراً إلى أن «وجود يحيى الغساني ويحيى نادر يوفر خيارات جيدة للمدرب مارفيك».

وأضاف: «بالنسبة لحراسة المرمى فإن هناك علي خصيف، وفي الدفاع يوجد وليد عباس وسالم سلطان ومحمود خميس وبندر الأحبابي إضافة لعبدالعزيز هيكل».

ورأى مسفر أن «مشكلة المنتخب ستكون في قلب الدفاع لكن كان بإمكان مدرب المنتخب أن يستعين بأي لاعب من العناصر الموجودة حالياً، مثل لاعب الشارقة عبدالله غانم الذي سبق له أن شارك مع المنتخب رغم عدم ضمه للقائمة الأخيرة».

وتابع «رغم وجود لاعب مهاجم شاب مثل أحمد العطاس إلا أنه في تقديري أن كايو يعد أفضل من العطاس، نظراً لخبرته في مثل هذه المباريات بجانب أن مثل هذه المباريات بحاجة إلى الجانب البدني».

وشدد مسفر على أهمية وجود لاعب صاحب خبرة كبيرة مثل تيغالي، في حال كان جاهزاً، حتى لو لعب في الشوط الثاني، وألا يتم استبعاده إلا في حال كانت حالته لا تسمح، كون وجوده ضرورياً في ظل عدم وجود دكة بدلاء في المنتخب، مشيراً إلى أن بإمكان المدرب أن يجري اختباراً للاعب لمعرفة مدى جاهزيته للمباراة.

ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات المونديال

- إيران: 16 نقطة.

- كوريا الجنوبية: 14 نقطة.

- الإمارات: 6 نقاط.

- لبنان: 5 نقاط.

- العراق: 4 نقاط.

- سورية: نقطتان.

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