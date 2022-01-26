الامارات | فريق أبوظبي للزوارق السريعة يبدأ الاستعداد لموسمه الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق أبوظبي للزوارق السريعة يبدأ الاستعداد لموسمه الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد فريق أبوظبي للزوارق السريعة لموسمه البحري الجديد ومشاركات دولية تتقدمها بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، وبطولة العالم لزوارق الفورمولا2، وبطولة العالم للدراجات المائية، وبطولة العالم لزوارق الإكس كات، وبطولة العالم في روين، وتحدي الـ24 ساعة للفورمولا2.

ووفق بيان رسمي، بدأ الفريق تحضيراته مبكراً والإعداد والتجهيز عبر مقر ورشة الفريق في أبوظبي وفي نادي أبوظبي للرياضات البحرية .

ويحمل فريق أبوظبي ألقاب ثلاث بطولات عالمية عن الموسم الماضي، بالإضافة لحصد ثلاث فضيات وبرونزيتين عن المشاركة في 2021، ويبحث في هذا الموسم عن الدفاع عن الألقاب والمنافسة أيضاً في المراكز الأولى في البطولات كافة.

وتبدأ عجلة البطولات الدولية اعتباراً من 22 مايو، ومن المتوقع أن تقام قرابة الـ27 جولة في البطولات الست المختلفة، وتستمر منافساتها حتى شهر ديسمبر.

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