الامارات | فوز كبير لفريقي الشيخة عليا وزيدان في كأس بنتلي للبولو

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز كبير لفريقي الشيخة عليا وزيدان في كأس بنتلي للبولو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق الشيخة عليا فوزاً كبيراً على فريق بنجاش بنتيجة 10 أهداف لـ6.5 في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن اليوم الثاني من بطولة كأس بنتلي الإمارات الفضية 2022 للبولو، فيما فاز فريق زيدان بثمانية أهداف مقابل ستة أهداف لمنافسه كلينوفا سكون.

ووفق بيان صادر عن المنظمين تختتم مباريات الدور التمهيدي يوم بعد غد الجمعة بلقاء فوق السحاب في الرابعة عصراً، ويجمع فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور.

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