اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس أمم أفريقيا

ساحل العاج - مصر 20:00

مالي - غينيا الاستوائية 23:00

الدوري الفرنسي

أنجيه - سانت إيتيان 22:00

الدوري البلجيكي

زولت فاريجيم - أود لوفين 21:45

يوبين - ستاندر دو لياج 21:45

كأس الرابطة المصري

المصري - فيوتشر 16:30

الاتحاد - المقاصة 16:30

إيسترن - بيراميدز16:30

كأس الاتحاد الكويتي

التضامن - الصليبيخات 18:50

الفحيحيل - القادسية 20:50

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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