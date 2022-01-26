الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس أمم أفريقيا
ساحل العاج - مصر 20:00
مالي - غينيا الاستوائية 23:00
الدوري الفرنسي
أنجيه - سانت إيتيان 22:00
الدوري البلجيكي
زولت فاريجيم - أود لوفين 21:45
يوبين - ستاندر دو لياج 21:45
كأس الرابطة المصري
المصري - فيوتشر 16:30
الاتحاد - المقاصة 16:30
إيسترن - بيراميدز16:30
كأس الاتحاد الكويتي
التضامن - الصليبيخات 18:50
الفحيحيل - القادسية 20:50
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