الامارات | العين يبدأ معسكر أبوظبي اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يبدأ معسكر أبوظبي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يجري فريق العين، متصدر ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، أول حصة تدريبية مساء اليوم ضمن معسكره المغلق في العاصمة استعداداً لاستئناف المسابقة مطلع فبراير المقبل، فيما كان الفريق فاز 3-1 في المباراة الودية التي خاضها، أول من أمس، على استاد خليفة بن زايد في مدينة العين، أمام التعاون المنتمي لدوري الدرجة الأولى.

وقال مشرف فريق العين، عبدالله علي، عبر الموقع الرسمي لنادي العين «إن المعسكر المغلق سيبدأ اليوم ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري، وسيخوض الفريق تجربته الودية الثانية أمام فريق بيونيك يريفان، المنتمي للدوري الأرمني، يوم السبت المقبل، وأن البرنامج قابل للتعديل في حال إجراء تحديثات في روزنامة انطلاقة الدور الثاني».

وكان العين حصل على لقب الشتاء، بعد أن أنهى الدور الأول من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين متصدراً برصيد 30 نقطة وبفارق ست عن أقرب ملاحقيه فريق الوحدة، ويأمل الفريق الاحتفاظ بالصدارة حتى نهاية الموسم من أجل الصعود لمنصة التتويج التي غاب عنها منذ فوزه باللقب في موسم 2017-2018.

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