الامارات | فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الخامسة من ترايثلون دبي للسيدات

شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الخامسة من ترايثلون دبي للسيدات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس دبي الرياضي عن فتح باب التسجيل في النسخة الخامسة من «ترايثلون دبي للسيدات 2022»، الذي ينظمه المجلس، بالتعاون مع نادي دبي للسيدات، وينطلق 12 مارس المقبل.

وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي، إن اللجنة المنظمة فتحت باب التسجيل أمام جميع النساء من مختلف الجنسيات سواء داخل الدولة وخارجها بداية من عمر 15 سنة فما فوق، وذلك عبر الموقع الرسمي www.dubaisc.ae، إذ سيُسمح للتسجيل سواء بشكل فردي أو من خلال الفرق.

وسيحتضن نادي دبي للسيدات في منطقة جميرا منافسات النسخة الخامسة من الترايثلون الذي يتضمن ثلاث رياضات هي: السباحة، الجري، الدراجات الهوائية لمسافة تصل إلى أكثر من 40 كيلومتراً، ضمن فئات: سوبر سبرنت، وسبرنت، والمسافة الأولمبية المعتمدة.

وتتنافس المتسابقات في فئة السوبر سبرنت لمسافة 400 متر سباحة، ومسافة 10 كيلومترات دراجات هوائية، ومسافة 2.5 كيلومتر جري، فيما تتنافس المتسابقات في فئة السبرنت على مسافة 750 متراً سباحة، ومسافة 20 كيلومتراً للدراجات الهوائية، ومسافة 5 كيلومترات جري، وفي فئة المسافة الأولمبية المعتمدة تتنافس المشاركات على مسافة 1.5 كيلومتر سباحة، و40 كيلومتراً للدراجات هوائية، و10 كيلومترات جري.

وتنطلق منافسات الترايثلون بمسابقة السباحة التي تقام بشاطئ نادي دبي للسيدات في إطار من الخصوصية التامة، وسيتم توفير طاقم كامل من المنقذات لمتابعة المشاركات أثناء سباق السباحة، وستنتقل المشاركات بعد ذلك إلى منافسات الدراجات الهوائية التي تنطلق من أمام النادي في شارع جميرا ما بين متحف الاتحاد وتقاطع شارع الثنية، وصولاً إلى النادي مرة أخرى، ثم ينتقلن إلى منافسات الجري بمحاذاة قناة دبي المائية، لتنتهي المنافسات داخل نادي دبي للسيدات.

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