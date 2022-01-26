الامارات | 12 دراجاً من فريق الإمارات يشاركون في تحدي مايوركا

شكرا لقرائتكم خبر عن 12 دراجاً من فريق الإمارات يشاركون في تحدي مايوركا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد 12 دراجاً من تشكيلة فريق الإمارات للمشاركة في تحدي مايوركا، الذي يقام سنوياً في جزر البليار الإسبانية بين 26 و30 يناير.

وستتضمن تشكيلة الفريق الدراج الألماني باسكال أكرمان الذي انضم أخيراً إلى صفوف الفريق، حيث سيعمل إلى جانب زميله الكولومبي سيباستيان مولانو على دعم التشكيلة بأدائهما القوي في سباقات المسارات المستوية، بينما سيتولى كلٌّ من الأميركي براندون ماكنالتي والبرتغالي إيفو أوليفييرا والسلوفيني يان بولانك قيادة جهود الفريق في السباقات الجبلية.

كما سيشهد التحدي أولى مشاركات الإسباني مارك سولر المتخصص بسباقات التسلق مع فريق الإمارات، وذلك إلى جانب السويسري جويل زوتر الذي انضم أخيراً إلى سباقات الجولة العالمية بعد أن أثبت كفاءته في جولة المحترفين خلال العامين الماضيين.

وقال يوكسان فيرنانيز، مدير فريق الإمارات: »استكمل فريق الإمارات معسكره التدريبي بنجاح، وجميع الدراجين مستعدون لانطلاق الجزء الأول من موسم جديد من الإنجازات».

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