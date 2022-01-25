«مصر ليست مو فقط» .. مدرب كوت ديفوار : يجب الحذر من الفراعنة

الشارقة - اميمة ياسر - رفض الفرنسي باتريس بوميل المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، اختصار منتخب مصر الأول لكرة القدم في شخص قائد الفراعنة محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي.

ويستعد منتخب مصر عند الساعة 6 مساء غدًا الأربعاء، لمواجهة نظيره منتخب كوت ديفوار في مباراة صعبة ضمن دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون.

وقال باتريس بوميل في تصريحات له قبل مواجهة منتخب مصر ، إن منتخب مصر فريق قوي جدًا على الصعيد الجماعي ويجب الحذر منه.

وردًا على سؤال بشأن الخطة التي وضعها لإيقاف خطورة محمد صلاح، قال مدرب منتخب كوت ديفوار: «الحديث عن خطة لإيقاف محمد صلاح فيه عدم احترام لباقي لاعبي منتخب مصر الذين سيشاركون في المباراة، إنهم فريق متكامل كما قلت، وسنضع الخطة المناسبة للسيطرة عليهم حينما تكون الكرة في حوزتهم».