مباشر.. المغرب 2- 1 مالاوي.. طريق مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

خطف المنتخب المغربي بطاقة التأهل لدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا بعد الفوز بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته اليوم الثلاثاء بنظيره المالاوي ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس أمم أفريقيا.

وتقدم المنتخب المالاوي بعد مرور 7 دقائق عن طريق لاعبه مهانجو قبل أن يتعادل يوسف النصيري في الدقيقة 45+2 ثم سجل أشرف حكيمي الهدف الثاني في الدقيقة 70.

وينتظر المنتخب المغربي الفائز من المباراة التي ستجمع يوم غد الأربعاء المنتخب الوطني بنظيره كوت ديفوار.

وبدأ منتخب المغرب بتشكيل مكوّن من:

حارس مرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي – رومان سايس – نايف أكرد – آدم ماسينا

خط الوسط: سفيان أمرابط – عمران لوزا – سليم أملاح

خط الهجوم: أيوب الكعبي – يوسف النصيري – سفيان بوفال

وإليكم ملخصًا بأبرز أحداث المباراة:

وتقدم منتخب مالاوي سريعًا بالتحديد عقب مرور 7 دقايق بتسديدة صاروخية من اللاعب مهانجو.

تألق حارس مرمى منتخب مالاوي في الدقيقة 27 بتصديه لركلة حرة مباشرة سددها أشرف حكيمي لترتد لزميله بوفال داخل منطقة الجزاء الذي سددها ولكن أبعدها الحارس لركنية.

وسدد لاعب المنتخب المغربي رومان كرة في الدقيقة 33 ارتطمت بالعارضة.

وسدد لاعب منتخب المغرب يوسف النصيري تسديدة ضعيفة من داخل منطقة جزاء مالاوي وسط ضغط من مدافعي الخصم وصلت سهلة في الدقيقة 35 للحارس.

وارتطمت تسديدة لاعب منتخب المغرب أشرف حكيمي في الدقيقة 40 بالقائمة.

وسدد لاعب منتخب المغرب بوفال في الدقيقة 42 ولكنها مرت أعلى المرمى.

وحوّل لاعب منتخب المغرب يوسف النصيري عرضية وصلته في الدقيقة 45 من يسار الملعب برأسه في مرمى مالاوي.

وحصل منتخب المغرب على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 70 سددها أشرف حكيمي بنجاح في مرمى مالاوي متقدمًا بالهدف الثاني.