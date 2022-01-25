طريق مصر.. استبعاد بنشرقي من تشكيل المغرب أمام مالاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن المدير الفني للمنتخب المغربي، وحيد خليلهودزيتش، التشكيل الذي سيخوض به مباراته اليوم الأربعاء أمام نظيره مالاوي ضمن منافسات دور 16 من كأس أمم أفريقيا.

وشهد تشكيل المنتخب المغربي استبعاد لاعب الزمالك، أشرف بنشرقي عن الـ 23 لاعبًا.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة المغرب ونظيره مالاوي الفائز من منتخب مصر وكوت ديفوار.

وجاء تشكيل المغرب:

حارس مرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي – رومان سايس – نايف أكرد – آدم ماسينا

خط الوسط: سفيان أمرابط – عمران لوزا – سليم أملاح

خط الهجوم: أيوب الكعبي – يوسف النصيري – سفيان بوفال