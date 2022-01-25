"لم يكن واعيًا لحظة التسجيل".. ماني ينتقل للمستشفى بعد إصابته المروعة أمام كاب فيردي

محمد اسماعيل - القاهرة - نُقل السنغالي ساديو ماني إلى أحد المستشفيات في مدينة بافوسام الكاميرونية، أثناء المباراة التي جمعت منتخب بلاده مع كاب فيردي اليوم الثلاثاء، ضمن لقاءات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا.

ووفقًا لما ذكره مراسل شبكة بي إن سبورتس، فإن ماني غادر إلى المستشفى فور خروجه من ملعب اللقاء، لافتًا إلى أن الحالة لا تدعو للقلق، والإجراء جاء تحسبًا لأي طاريء قد يحدث.

وقال مراسل بي إن سبورتس: "ساديو ماني تم نقله إلى المستشفى أثناء مباراة السنغال وكاب فيردي لأنه لم يكن مدركًا لما يحدث حوله بسبب صدامه مع حارس المرمى لكن الأمور لا تدعو للقلق".

وتعرض ماني لإصابة قوية في الرأس بعد تصادم مع الحارس دياس جوزيمار في الدقيقة 55، إلا انه عاد إلى الملعب لعدة دقائق بعدها ونجح في تسجيل هدفًا رائعًا في الدقيقة 63.

وعقب تسجيل الهدف مباشرةً، غادر ماني ملعب المباراة بقرار من أليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي، لينتقل بعدها إلى المستشفى لمزيد من الفحوصات الطبية.