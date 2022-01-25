قناة مجانية عبر نايل سات تعلن بث مباراة مصر وكوت ديفوار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلنت قناة "الجزائرية الأرضية" نقل مباراة مصر وكوت ديفوار في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 المقامة حاليا في الكاميرون.

ويستعد مصر لمواجهة كوت ديفوار غدا الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب "جابوما" في مدينة دوالا ضمن منافسات دور الـ16 لأمم أفريقيا.

ويأتي تردد قناة "الجزائرية الأرضية" عبر القمر الصناعي المصري "نايل سات"، وتحمل القناة اسم "Programme National" على التردد 11680 بمعدل ترميز 27500 أفقي.

وكانت الجزائرية الأرضية قامت ببث مباراة نيجيريا وتونس يوم الأحد الماضي، والتي انتهت بفوز نسور قرطاج (1-0) ليتأهل المنتخب العربي إلى ربع النهائي.

يُذكر أن التلفزيون الجزائري اتجه لبث مباريات المنتخبات العربية في بطولة أمم أفريقيا بعدما ودع منتخب الجزائر المسابقة من الدور الأول.