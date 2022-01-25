يستضيف مباراة مصر وكوت ديفوار.. إيتو يعلق على حالة ملعب جابوما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، أن ملعب جابوما يلبي المعايير الدولية، مشيراً إلى أنه سيسكت الجدل الدائر حول الملعب الذي يستضيف مباريات أمم أفريقيا.

وقال إيتو في تصريحات لقناة "كانال بلس": "تأهل منتخبنا الوطني إلى ربع النهائي، وسنلعب هذه المباراة على ملعب جابوما في دوالا، وهي فرصة بالنسبة لي لإسكات الجدل حول التعليقات التي تلقيناها بشأن ملعب جابوما".

وأضاف: "ملعب جابوما جميل للغاية، هو الساحة التي تلبي المعايير الدولية، مشكلة العشب لا تمنعه، لا يشتكي لاعبو كرة القدم أصحاب النوايا الحسنة، يجب أن يفخر كل أفريقي بهذا المبنى الجميل الذي يقع بجانب أجمل الملاعب في العالم".

وأتم إيتو: "اغتنم هذه الفرصة لأشكر الصحافة الوطنية والدولية التي تغطي كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، كل شيء ليس على ما يرام وأنا أعتذر عن ذلك، لكن مع التأكد من أن هذه المنافسة تظل الاحتفال الجميل بكرة القدم الأفريقية، مرة أخرى أتمنى لكم إقامة سعيدة في بلد الأسود التي لا تقهر".

جدير بالذكر أن منتخب مصر يخوض مواجهة دور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا أمام منتخب كوت ديفوار، على ملعب "جابوما"، مساء غداً الأربعاء.