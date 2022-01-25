السنغال تستغل النقص العدد لكاب فيردي وتتأهل لربع نهائي أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- إبراهيم علي:

تأهل منتخب السنغال إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا، عقب فوزه على منتخب كاب فيردي، بهدفين دون رد في دور الـ16 بالبطولة.

وأحرز هدفا منتخب السنغال كل من ساديو ماني في الدقيقة 63 وأحمدو بامبادينج في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت الإضافي للقاء.

وشهدت المباراة إكمال منتخب كاب فيردي بتسعة لاعبين، عقب تعرض كل من باتريك أندرادي للطرد في الدقيقة 21 ، ودياس جوزيمار فوسينها حارس المرمى في الدقيقة 57.

وسينتظر منتخب السنغال الفائز من مباراة مالي وغينيا الاستوائية في ربع نهائي أمم أفريقيا.

تفاصيل المباراة

كاد منتخب السنغال أن يتقدم في المباراة بعد مرور دقيقتين فقط، بعدما لُعبت كرة عرضية من الجانب الأيسر داخل منطقة الجزاء من لاعب السنغال لتصل إلي ساديو ماني الذي سدد بباطن القدم ولكن القائم تصدي لها.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه باتريك أندرادي لاعب كاب فيردي في الدقيقة 20، بعد العودة لتقنية الفيديو، لتدخله العنيف على لاعب منتخب السنغال.

وشهدت الدقيقة 53 من عمر المباراة، كرة مشتركة بين ساديو ماني وحارس مرمي كاب فيردي ادت لسقوط اللاعبين.

وقرر الجهاز الفني لكاب فيردي إجراء تغيير لحارس المرمى بعد معاناته لفقد الوعي، ولكن قبل إجراء التغيير ذهب الحكم لتقنية الفيديو لمراجعة اللقطة، وقرر إشهار البطاقة الحمراء في وجه حارس المرمى، ليكمل كاب فيردي المباراة بتسعة لاعبين.

واستطاع ساديو ماني تسجيل هدف السنغال الأول في الدقيقة 63، بعدما تلقي كرة عرضية من الضربة الركنية ليسدد الكرة بباطن القدم علي يسار الحارس.

وذهب الحكم لتقنية الفيديو للتأكد من صحة الهدف، وهو ما أكدته تقنية "الفار" ليحتسب الهدف.

ولم يستطع ماني إكمال المباراة، ليقرر المدير الفني للسنغال، استبداله في الدقيقة 70 من عمر اللقاء.

وقبل انتهاء المباراة في الوقت الإضافي، استطاع بامبادينج إحراز الهدف الثاني للسنغال بعدما تلقي تمريرة داخل منطقة الجزاء لينفرد بالمرمي تماما ويلعب الكرة بباطن القدم داخل الشباك.