شكرا لقرائتكم خبر 62 ألف مشجع لمساندة الأخضر أمام عمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قررت وزارة الرياضة أمس رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري بشكل استثنائي إلى 100% في مباراة المنتخب الأول لكرة القدم أمام نظيره العماني بعد غد، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة والذي تبلغ طاقته الاستيعابية 62,241 مشجعا، وذلك ضمن الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية النهائية، المؤهلة إلى مونديال كأس العالم 2022 في قطر.

وقالت الوزارة في بيان لها أمس «استمرارا في دعم مسيرة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مشواره المهم بالتصفيات، وبناء على موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا، فقد تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري بشكل استثنائي إلى 100% في مباراة منتخبنا الوطني أمام شقيقه المنتخب العماني يوم الخميس المقبل 27 يناير 2022م، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة السابعة من التصفيات».

كما أوضحت الوزارة في بيانها أن حضور الجماهير لهذه المباراة سيكون مقتصرا على الجماهير المحصنين بلقاح كورونا «كوفيد-19» حسب العمر الأدنى المحدد لأخذ اللقاح وهو 5 سنوات، وذلك وفقا لحالتهم في تطبيق «توكلنا».

كما شددت الوزارة على الجماهير الرياضية ضرورة الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات في كافة الأوقات، على أن تقوم الجهات المعنية بمتابعة تطبيق ذلك، واتخاذ اللازم في حال تم رصد أي مخالفات، حفاظا على سلامة وصحة الجميع.