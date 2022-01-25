62 ألف مشجع لمساندة الأخضر أمام عمان

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وقالت الوزارة في بيان لها أمس «استمرارا في دعم مسيرة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مشواره المهم بالتصفيات، وبناء على موافقة الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا، فقد تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري بشكل استثنائي إلى 100% في مباراة منتخبنا الوطني أمام شقيقه المنتخب العماني يوم الخميس المقبل 27 يناير 2022م، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة السابعة من التصفيات».
كما أوضحت الوزارة في بيانها أن حضور الجماهير لهذه المباراة سيكون مقتصرا على الجماهير المحصنين بلقاح كورونا «كوفيد-19» حسب العمر الأدنى المحدد لأخذ اللقاح وهو 5 سنوات، وذلك وفقا لحالتهم في تطبيق «توكلنا».
كما شددت الوزارة على الجماهير الرياضية ضرورة الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات في كافة الأوقات، على أن تقوم الجهات المعنية بمتابعة تطبيق ذلك، واتخاذ اللازم في حال تم رصد أي مخالفات، حفاظا على سلامة وصحة الجميع.
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