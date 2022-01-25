الامارات | طرح تذاكر بطولة دبي للتنس بسعر يبدأ من 55 درهما.. رابط الحجز

شكرا لقرائتكم خبر عن طرح تذاكر بطولة دبي للتنس بسعر يبدأ من 55 درهما.. رابط الحجز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرحت اللجنة المنظمة لبطولة سوق دبي الحرة للتنس المقررة خلال الفترة من 14 إلى 19 فبراير المقبل تذاكر البطولة المميزة للبيع عبر الإنترنت اعتبارا غد 27 يناير.

وقالت اللجنة المنظمة ان البطولة ستشهد مشاركة قائمة مميزة من أبرز اللاعبات في العالم، تضم تسعة من المصنفات العشر الأوائل و17 من أفضل 20 لاعبة، فضلاً عن خمس فائزات باللقب تتقدمهن غاربيني موغوروزا حاملة اللقب.

تبدأ البطولة التي تقام على ملاعب سوق دبي الحرة باحتفالية السنة ال22 لرابطة محترفات التنس تزامناً مع الذكرى السنوية ال30 لبطولات الرابطة 500 نقطة.

كما من المقرر أن تنطلق بطولة رابطة محترفي التنس للرجال بعد ختام بطولة السيدات، ويبرز من بين المشاركين دينيس شابوفالوف الفائز ببطولة ويمبلدون لعام 2021 والمتأهل لنصف نهائي بطولتي سوق دبي الحرة وكوينز كلوب ووصيف بطولتي جنيف وستوكهولم، إلى جانب روبرتو باوتيستا أغوت الحاصل على لقب بطولة دبي للتنس.

وسيتم طرح تذاكر البطولة المميزة للبيع عبر الإنترنت اعتبارا غد 27 يناير 2022 الساعة 9 صباحاً من خلال الرابط www.dubaidutyfreetennischampionships.com، وتبدأ الأسعار من 55 درهم إماراتي، وتتوفر التذاكر في ملعب دبي لكرة المضرب اعتباراً من 8 فبراير. ودعت اللجنة المنظمة إلى شراء التذاكر باكراً لأنه سيتم تطبيق قيود الإغلاق.

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