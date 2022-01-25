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الامارات | محمد صلاح يهدي حجازي صورة «ضاحكة» في عيد ميلاده

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل نجم المنتخب المصري وهداف والدوري الإنجليزي محمد صلاح، بطريقة مختلفة بعيد ميلاد صديقه لاعب المنتخب المصري وفريق الاتحاد السعودي أحمد حجازي الذي أتم 31 عاما، وقال صلاح بنشر صورة ضاحكة عبر خاصية «ستوري» في حسابه على «أنستغرام» أظهرته وهو يقفز على ظهر صديقه حجازي بهدف الحصول على لقطة «كوميدية» تبقى للذكرى.

ولم يجد صلاح أفضل من هذه الصورة لتهنئة حجازي وأهدائها له عبر حسابه الذي يتابعه أكثر من 147 مليون وكتب عليها «عيد ميلاد سعيد».

ويتواجد صلاح وحجازي حاليا ضمن بعثة المنتخب المصري المتواجد في الكاميرون لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية، إذ يلتقي منتخب الفراعنة مع كوت ديفوار يوم غد الأربعاء في الدور ثمن النهائي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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