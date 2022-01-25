الامارات | محمد صلاح يهدي حجازي صورة «ضاحكة» في عيد ميلاده

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يهدي حجازي صورة «ضاحكة» في عيد ميلاده والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل نجم المنتخب المصري وهداف ليفربول والدوري الإنجليزي محمد صلاح، بطريقة مختلفة بعيد ميلاد صديقه لاعب المنتخب المصري وفريق الاتحاد السعودي أحمد حجازي الذي أتم 31 عاما، وقال صلاح بنشر صورة ضاحكة عبر خاصية «ستوري» في حسابه على «أنستغرام» أظهرته وهو يقفز على ظهر صديقه حجازي بهدف الحصول على لقطة «كوميدية» تبقى للذكرى.

ولم يجد صلاح أفضل من هذه الصورة لتهنئة حجازي وأهدائها له عبر حسابه الذي يتابعه أكثر من 147 مليون وكتب عليها «عيد ميلاد سعيد».

ويتواجد صلاح وحجازي حاليا ضمن بعثة المنتخب المصري المتواجد في الكاميرون لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية، إذ يلتقي منتخب الفراعنة مع كوت ديفوار يوم غد الأربعاء في الدور ثمن النهائي.

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