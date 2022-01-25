مصدر لمصراوي: الزمالك قريب من تجديد عقد طارق حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - بات نادي الزمالك قريبا من تجديد عقد لاعبه طارق حامد، بعدما توصل لاتفاق شفهي معه على بنود العقد الجديد.

وقال مصدر مقرب من طارق حامد في تصريحات خاصة ليلا كورة إن اللاعب في مفاوضات مستمرة مع إدارة القلعة البيضاء في الفترة الأخيرة بحثا عن اتفاق لتجديد العقد ينتهي في صيف 2022، بنهاية الموسم الكروي الحالي.

وأشار المصدر إلى أن عدة أندية أبدت اهتمامها بالتعاقد مع طارق حامد، من بينها بيراميدز واتحاد جدة السعودي، لكن لم يتقدم أي ناد بعرض رسمي لضمه.

وبعد عدة جلسات بين طارق حامد وإدارة الزمالك توصل الطرفان لصيغة العقد الجديد، ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن تجديد العقد قريبا، بعد الانتهاء من كافة الأمور المالية.