15 إصابة جديدة بفيروس كورونا قبل انطلاق أولمبياد بكين

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أعلن منظمو دورة الألعاب الشتوية ببكين، اليوم الثلاثاء، ثبوت إصابة 12 شخصا، من المعتمدين، بفيروس كورونا فور وصولهم للصين.

وذكر بيان أن ثلاثة أشخاص إضافيين، بما في ذلك رياضي أو مسؤول بفريق، ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا داخل الحلقة المغلقة لدورة الألعاب الشتوية التي تقام في الفترة من 4 إلى 20 فبراير المقبل.

يذكر أن هذه الإصابة جاءت وفقا لنتائج الاختبارات التي أجريت أمس الاثنين.

ومنذ يوم الأحد، كان هناك 21 حالة مصابة بالفيروس بشكل عام، بالإضافة إلى 72 حالة إيجابية خلال الفترة من 4 إلى 22 كانون الثاني/يناير. وهناك حالتين إيجابيتين تتعلاقان برياضيين أو مسؤولين بالفرق.

وشهد يومي الأحد والاثنين وصول 775 شخصا للمشاركة في الأولمبياد.

يذكر أن كل المشاركين في البطولة يتواجدون في حلقة مغلقة ويتم إبعادهم عن الشعب الصيني ويخضعون لفحوص يومية. ويجب على الوافدين أن يقدموا نتيجة اختبارين سلبيين وذلك وفقا لسياسة "صفر-كوفيد" التي تطبقها الصين.