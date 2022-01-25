مدافع المقاولون لمصراوي: موسيماني طلب من الأهلي التعاقد معي

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد محمد سمير، مدافع المقاولون العرب، أنه علم أن موسيماني مدرب الأهلي طلب التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال سمير في تصريحات خاصة ليلا كورة إن موسيماني أبدى إعجابه بقدراته الفنية خلال الفترة الماضية.

وأشار سمير إلى أن موسيماني أرسل اسمه إلى اللجنة الفنية للأهلي، لكن الأخيرة اعترضت على عمره، حيث يرغب النادي في التعاقد مع مدافع شاب يفيد الفريق لمدة 10 سنوات مقبلة.

وأضاف أنه سعيد بطرح اسمه من جديد للعودة إلى الأهلي خلال الفترة الحالية، وأن هذا يدل على الأداء الجيد الذي يقدمه مع المقاولون العرب.

وأتم سمير أنه يتمنى العودة للنادي الأهلي والتواجد في الفريق وختام مسيرته الكروية داخل القلعة الحمراء.