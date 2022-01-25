موتسيبي يفتح النار على الكاميرون: سيكون هناك نقاش عنيف في الغرف المغلقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

ألقى باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اللوم على المسؤولين في الحكومة الكاميرونية، واللجنة المنظمة، بعد وقوع حادث أدى لوفاة عدد من المشجعين وجرح العشرات قبيل مباراة الكاميرون وجزر القمر في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وأضاف موتسيبي خلال المؤتمر الصحفي تعقيبا على الحادث: "كان هناك الآلاف من الجماهير أكثر من العدد الأقصى المسموح له بالحضور، سيكون هناك نقاشات حادة في الغرف المغلقة، ما حدث غير منظم، وما حدث ما كان يجب أن يحدث بعدما فقد البعض حياته".

وتساءل رئيس كاف: "كان هناك بوابة يجب أن تكون مفتوحة ولكني فوجئت بأنها مغلقة، ولو كانت مفتوحة كما يجب كان بإمكاننا أن نتفادى هذا الحادث، من أغلق تلك البوابة؟، ومن المسؤول عن فتح وإغلاق تلك البوابة، لا يجب أن أدلي برأيي حاليا، مازال هناك تحقيق ونقاشات".

وأكمل: "لن نسمح بتكرار هذا الحادث، دعوت لاجتماع مع اللجنة المنظمة ونائبي في الكاف لوضع تعليمات للحفاظ على سلامة المشجعين، ونحتاج لتقرير عاجل لشرح ما حدث وما الظروف التي أدت إلى خسارة بعض الجماهير حياتهم".

ولقي 8 مشجعين كاميرونيين حتفهم وأصيب العشرات جراء التدافع قبل انطلاق مباراة الكاميرون وجزر القمر بدور الـ16 لكأس الأمم.

وأوضح أنه وصل لملعب أوليمبيا قبل نهاية المباراة بـ10 دقائق بسبب الزحام: "قضيت أكثر من ساعتين في السيارة، وكان هناك عناصر الأمن التي تحاول تسيير الحركة، كان هناك عدد غير معقول من الجماهير، ورأيت بعض السيدات المصابين".

وأضاف: "كنت سعيدًا بكل الإجراءات التي تم تطبيقها في الكاميرون، ولكن أشعر بخيبة أمل كبيرة بعد وقوع ذلك الحادث، أقدم تعازينا الحارة لأسر المشاهدين الذي لقوا حتفهم في ملعب أولمبيا قبيل مباراة الكاميرون وجزر القمر".

وأشار موتسيبي أنه قام بزيارة الجرحى وأسرهم، رغم تلقيه نصائح بعدم الذهاب للمستشفى في ظل الزحام الكبير: "لن نسمح بأي حال من الأحوال وتحت أي ظروف أن ينتج عن أي مباراة جرحى أو موتى، وعليه سنتخذ إجراءات عاجلة".

وأكمل: "الكاميرون هي المسؤولة عن حياة كل المشاهدين، ويجب أن نتأكد من سلامة الجماهير، ولكننا في نهاية الأمر نحن شركاء وهذه مسؤوليتنا، هناك اتفاق قانوني بين كاف واللجنة المنظمة والحكومة الكاميرونية".

وأعلن موتسيبي أنه بدءًا من مباريات اليوم سيكون هناك وقوف دقيقة صمت مع بداية كل مباراة حدادًا على أرواح الضحايا.

وأضاف: "كان بإمكاننا أن يكون حضور الجماهير للملاعب بسعة 100%، ولكننا حفاظا على الجماهير لم نقم بذلك، وكان يجب على الجماهير الحاضرة أن يقدموا بطاقة حضور المباراة، وبطاقة حصولهم على لقاح كورونا، هذه الإجراءات التي طلبناها، البوابة التي تم إغلاقها كانت السبب في ذلك، من أعطى التعليمات لإغلاق تلك البوابة، يجب وضع إجراءات للسيطرة على الكميات الكبيرة من الجماهير، في حالة عدم حصول المشجع على البطاقة وإثبات حصوله على التطعيم عليه ألا يذهب للمباراة".

واختتم: "أشعر بالحزن العميق والألم بعد هذا الحادث المؤسف، ويجب علينا التشديد لوضع كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على الجماهير، حين تفقد حياة أي مشجع يجب أن تكون غاضبا وتبحث عن الضمانات لعدم تكرار ذلك الحادث في المستقبل، نريد أن نرى التزاما من الحكومة الكاميرونية واللجنة المنظمة، وألا نسمح بتكرار ذلك".