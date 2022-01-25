مصدر لمصراوي: أزمة ثنائي الأهلي انتهت دون عقوبات

محمد اسماعيل - القاهرة - أنهى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، الأزمة الأخيرة التي شهدها مران الفريق قبل أيام، بين القائد وليد سليمان، والمدافع ياسر إبراهيم.

وكان مران الأهلي شهد مشادة خفيفة بين وليد سليمان وياسر إبراهيم، إثر تدخل قوي من الأخير.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي إن الأمر لا يتخطي "نرفزة ملعب"، تحدث مئات المرات وفي كل الأندية، لكن الأمر تم تضخيمه.

وأضاف المصدر أن سيد عبد الحفيظ تحدث مع الثنائي، وأبدى اللاعبان حسن النية واحترامهما الشديد لبعضهما البعض، خاصة أنهم أصدقاء مقربين خارج الملعب، ليتم إنهاء الأمر دون فرض أي عقوبات.

وأشار إلى أن الأمر عبارة عن حماس زائد في المران ولم يتخط المشادة والعتاب اللفظي، لذا تم الاكتفاء بالجلسة التي عقدها مدير الكرة مع الثنائي.