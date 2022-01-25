بعد حادث الكاميرون.. قرار عاجل من كاف بشأن مباراة مصر المحتملة في ربع النهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" نقل المباراة المقبلة المقررة على ملعب باول بيا ستاديوم (الأولمبي) في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وأوضح موتسيبي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي تعقيبًا على حادث تدافع الجماهير قبيل مباراة الكاميرون وجزر القمر، أنه طلب من اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم نقل المباراة المقبلة المقررة يوم الأحد في ربع النهائي من ذلك الملعب، احتراما لمشاعر الجماهير.

ويستضيف الملعب الأوليمبي مباراة ربع النهائي المقررة يوم الأحد المقبل، في تمام السادسة، والتي سيتحدد طرفيها بين الفائز من مواجهتي مالاوي أمام المغرب، ومصر أمام كوت ديفوار.

وأوضح موتسيبي أن المباراة سيتم نقبلها لملعب احمدو اهيدجو في ياوندي.

واختتم رئيس كاف حديثه: "لن نقبل بمثل هذه الظروف والحوادث مجددًا، استمعت لشهود العيان حتى صباح اليوم، وطلبت من الحكومة أن يكون هناك لجنة خاصة للبحث فيما حدث ومن المسؤولين الذين قصروا في عملهم، أريد تقرير عما حدث.