مصدر في الأهلي لمصراوي: فحوصات إضافية لميكيسوني بعد سلبية مسحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه:

كشف مصدر داخل الأهلي، عن خضوع اللاعب لويس ميكيسوني لفحوصات طبية إضافية ، بعدما جاءت نتيجة المسحة الطبية لفيروس كورونا سلبية.

وأكد المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات لمصراوي، أن الجهاز الطبي للأهلي حرص على إجراء العديد من الفحوصات ورسم القلب لميكيسوني للاطمئنان عليه عقب الشفاء من فيروس كورونا.

وأوضح، أن ميكيسوني خضع لمسحة طبية عند عودته من بلاده، والتي جاءت سلبية ثم تم إجراء فحوصات طبية دقيقة من بينها رسم القلب والذي أثبت سلامته.

وأشار إلى أنه تم السماح لميكيسوني بالمشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي بعدما اثبتت الفحوصات الطبية سلامة اللاعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحه المقرر لها بعد غد الخميس في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية لمسابقة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.