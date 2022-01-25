الامارات | منتخب الشباب الإماراتي يواجه نظيره السعودي غداَ في الودية الأولى

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب الإماراتي يواجه نظيره السعودي غداَ في الودية الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض منتخب الإمارات للشباب مواليد 2003 في تمام الساعة الخامسة من عصر يوم غدٍ الأربعاء مباراته الودية الأولى أمام شقيقه المنتخب السعودي، في ملعب ذياب عوانة بمقر الاتحاد بدبي.

واستعد المنتخب الإماراتي للمباراة بأداء مجموعة من الحصص التدريبية تحت قيادة المدرب الإسباني فرانك أورتيغا، وبمشاركة 24 لاعباً هم: محمد خليل الحمادي (الإمارات) خميس أحمد المنصوري، سيف صالح المنهالي (بني ياس) وعمر إبراهيم النقبي (خورفكان) وبدر إبراهيم السويدي وخالد توحيد المهتدي ومايد سعيد العواني ومحمد سالم جوهر وراشد بدر المازمي (الشارقة) وخليفة خميس العبادلة وراشد محمد بهروزيان وسيف ياقوت جريشي (شباب الأهلي) وحمد محمد البلوشي (عجمان) وسعيد ناصر المقدمي (الفجيرة) وعلي عبدالعزيز عباس وجمال خليفة السعدي (النصر) وعوض محمد الكثيري ومنصور صالح المنهالي وسعيد أحمد العامري وعبدالرحمن فهد الحوسني (الوحدة) ومحمد فؤاد عبدالرحمن وعتيق عصام عتيق وربيع حسن سالمين ومحمد مطر المهيري (الوصل).

دبي - الإمارات اليوم

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