الامارات | المنتخب الأولمبي يخوض تجربتين وديتين أمام منتخب لبنان

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يخوض تجربتين وديتين أمام منتخب لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد المنتخب الأولمبي لكرة القدم لخوض مباراتين وديتين أمام منتخب لبنان يومي 28 و 30 يناير الجاري في ملعب ذياب عوانة بمقر الاتحاد بدبي، ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما المقررة في أوزبكستان بشهر أكتوبر المقبل.

واستدعى الإسباني دينيس سيلفا مدرب المنتخب 22 لاعباً للمعسكر، هم: سلطان عادل محمد، محمد علي المراشدة، عيسى أحمد الهوتي (اتحاد كلباء) سهيل عبدالله المطوع، أحمد محمود الحمادي، فهد بدر طارش، سعيد عبيد الكعبي (الإمارات) عبدالله سلطان البلوشي (بني ياس) راشد سالم خلفان (حتا) عبدالله عبدالرحمن المشتغل (خورفكان) سلطان فايز البلوشي، محمد عبدالله المدني، عيد خميس النعيمي، عبدالعزيز عبدالله البلوشي (شباب الأهلي) سعيد سليمان مبارك (عجمان) عبدالله سعيد العطر (العروبة) سعود حسن عبدالله (العربي) ناصر علي الشكيلي (العين) حسين مهدي محمد (النصر) يوسف علي بخيت، فارس خليل المرزوقي، عبدالرحمن صالح راضي (الوصل).

وكان الأبيض الأولمبي قد تأهل لبطولة كأس آسيا بعد تصدره المجموعة الخامسة في التصفيات الآسيوية التي أقيمت في إمارة الفجيرة، حيثُ حصد 6 نقاط من فوزين على الهند بهدف دون مقابل وعلى عُمان بهدفين دون رد، وخسارة وحيدة أمام قيرغستان بهدفين لهدف.

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