بجانب زيزو والونش.. صحيفة: أزمة كبيرة في الزمالك بسبب «الشرط الجزائي».. أوباما وعبدالله جمعة ينضمان لجبهة الرافضين لتعديل العقود

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن أزمة كبيرة داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك بسبب العقود التي وقعها بعض اللاعبين.

وقالت صحيفة "اليوم السابع" إن عقود بعض اللاعبين تضمنت "وجود شرطاً جزائياً يسمح لهم بالرحيل في حالة سداد مبلغ معين وفقاً لعقد كل لاعب".

وأوضحت الصحيفة أن الأزمة تمثلت في انضمام الثنائي يوسف أوباما وعبد الله جمعة لجبهة الرافضين لتعديل العقود، بجانب أحمد سيد زيزو ومحمود حمدي الونش وإمام عاشور.

وأضافت أن أوباما وعبد الله جمعة رفضا تعديل عقودهما وتمسكا بكل بنود التعاقد، وهو الأمر الذي أغضب إدارة نادي الزمالك، حيث ترغب الإدارة في إزالة الشرط الجزائي في عقود كل من أوباما وزيزو وجمعة والونش وعاشور.

يأتي هذا في الوقت الذي رفض فيه النجم المغربي أشرف بن شرقي، والذي ينتهي تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، التوقيع علي التجديد للقلعة البيضاء، إلا في حالة مساواته بزملاءه ووضع شرطاً جزائياً في عقده.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الزمالك وضعت خطة بديلة تحسباً لفشل مفاوضات التجديد مع بن شرقي، الذي ينتهي تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادي بداية من يناير الجارى.

وأكدت الصحيفة أن إدارة الزمالك استقرت علي عقد جلسة مع اللاعب عقب عودته من الكاميرون، حيث يشارك حالياً مع منتخب بلاده المغرب في بطولة كأس أمم أفريقيا، سيتم خلالها انهاء جميع الاتفاقيات مع اللاعب والاعلان عن مستقبل بن شرقي مع الزمالك.

وأضاف أن إدارة الزمالك بدأت تدرس بعض السير الذاتية وتراقب بعض اللاعبين الذين يشغلون مركز الجناح الأيسر في بطولة أمم افريقيا المقامة حاليا تمهيدا للتعاقد مع أحدهم في الصيف المقبل ، ليكون بديلا لبن شرقي في حالة فشل التجديد معه.