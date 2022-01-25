الامارات | صدمة جديدة من كيروش للمصريين في مباراة ساحل العاج!

شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة جديدة من كيروش للمصريين في مباراة ساحل العاج! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخشى الجمهور المصري على منتخب بلاده من القراءات الفنية للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش التي تسببت في ظهور متواضع للنجم محمد صلاح ورفاقه في بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حالياً في الكاميرون، التي يستعدون فيها لمواجهة ساحل العاج، الخميس (الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات)، في دور الـ16 للبطولة التي سبق للمصريين التتويج بلقبها سبع مرات (رقم قياسي).

ويتوقع أن يلعب مباراة ساحل العاج بخطة 4-3-3، تتوزع فيها الأدوار على الحارس محمد الشناوي، وفي الدفاع عمر كمال وأحمد حجازي ومحمد عبدالمنعم وأيمن أشرف أو أحمد فتوح، وفي خط الوسط حمدي فتحي، ومحمد النني، وعمرو السولية، فيما يتقدم في الهجوم محمد صلاح، ورمضان صبحي، ومصطفى محمد.

وذكرت تقارير صحافية مصرية بأن كيروش غير مقتنع بأداء لاعب الوسط عبدالله السعيد أو حتى محمود تريزيغيه، الأمر الذي دفعه لتجريب خطة جديدة تعتمد على تغيير مركز اللاعب أيمن أشرف بتقديمه لمركز الوسط الأيسر أمام الظهير أحمد فتوح، وهذا ما بدا واضحاً في التدريب الأخير للفراعنة تأهباً للقاء ساحل العاج، وهو ما يعد صدمة للجماهير المصرية.

وكان أيمن أشرف قد لعب مباريات الدور الأول أمام نيجيريا وغينيا بيساو والسودان بمركز الظهير الأيسر وتحديداً منذ إصابة فتوح في اللقاء الأول مع نيجيريا، قبل أن يتعافى الأخير لاستعادة مركزه، في وقت يرى في أشرف ضرورة تكتيكية خصوصاً أنه انصهر في تشكيلة المنتخب.

وسيكون أشرف أحد الحلول الأبرز بيد كيروش لكن الجماهير المصرية قلقة من كثرة تغيير مراكز اللاعبين، وتحديداً كما حدث في المباراة الأولى أمام نيجيريا حين فاجأ الجميع بإشراك محمد صلاح كرأس حربة وحوّل المهاجم مصطفى محمد إلى جناح، الأمر الذي أثار غضب الجماهير لتغيير مراكز اللاعبين وخسارة جهودهم بل وتشتيتهم ذهنياً وتكتيكياً في الميدان.

يذكر أن منتخب مصر لم يقدم العروض المنتظرة منه في بطولة أمم أفريقيا على الرغم من تأهله وصيفاً في مجموعته إثر الهزيمة من نيجيريا بهدف نظيف، مقابل الفوز على غينيا الاستوائية والسودان بالنتيجة نفسها.

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