الامارات | عم زوجة رونالدو "جورجينا" يفضحها قبل عرض مسلسلها على نيتفليكس! (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن عم زوجة رونالدو "جورجينا" يفضحها قبل عرض مسلسلها على نيتفليكس! (صور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقت الإسبانية جورجينا رودريغيز زوجة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هجوماً حاداً من عمها خيسوس هيرنانديز الذي لم يكتفِ بإرسال برقية لرونالدو يحذره منها قائلاً: "بجانبك أكثر امرأة شريرة"، وإنما فضحها أخيراً بتصريحات قاسية نشرتها صحيفة "ذا صن" البريطانية، أبرزها أنها تتهرب من ماضيها وأفراد عائلتها ولم تخبر الصحف والمجلات بأن والدها كان سجيناً لمدة 10 سنوات بصفته مهرب مخدرات!.

ويقول عم جورجينا إنه أشرف على تربيتها أثناء سجن والدها منذ الخامسة من عمرها وفترة مراهقتها حتى تعرفت على رونالدو وأصبحت تشعر بالخجل من عائلتها لتبتعد عنهم تماماً لدرجة أن والدها عندما توفي عن عمر يناهز 70 عاما في الأرجنتين عام 2019 لم تبلغهم الأمر الذي أغضبه كثيراً.

وأوضح عم جورجينا: "كنت مسؤولا عن إعالة جورجينا وشقيقتها، وشراء الملابس لهما، ودفع تكاليف الكهرباء والمياه.. فعلت كل شيء، كانت جورجينا تعيش معي خلال سنوات مراهقتها حتى اليوم الذي أعادوا فيه والدها (السجين) إلى الأرجنتين حيث تم القبض على والد جورجينا عندما كانت بعمر الخامسة، وسجنه لمدة 10 سنوات بتهمة تهريب المخدرات، بعد محاولة فاشلة لتهريب الكوكايين من إسبانيا إلى فرنسا".

وأضاف عم جورجينا: "لم يخبرنا أحد أن جورج قد مات، لا أعرف لماذا لم تخبرنا جورجينا، حاولت الاتصال بها".

وأكمل: "لقد كتبت على فيسبوك لكريستيانو (لديك أكثر إمرأة شريرة إلى جانبك) وإذا كنت تريد أن تعرف المزيد، اتصل بي وسأخبرك".

وتأتي تصريحات جورجينا قبل أيام من عرض المسلسل الواقعي الخاص بها "أنا جورجينا" على منصة "نتفليكس".

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