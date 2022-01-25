الامارات | بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي حول كارثة مباراة الكاميرون وجزر القمر

شكرا لقرائتكم خبر عن بيان رسمي من الاتحاد الإفريقي حول كارثة مباراة الكاميرون وجزر القمر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بياناً رسمياً للتعليق على واقعة ملعب أوليمبي في الكاميرون خلال مباراة "صاحب الأرض" مع جزر القمر بدور الـ 16 من بطولة أمم إفريقيا وانتهت لمصلحة الكاميرون 2-1، لكنها أسفرت عن وفاة ثمانية مشجعين على الأقل وجرح كثيرين غيرهم في تدافع خارج ملعب لكرة القدم في الكاميرون التي تستضيف كأس الأمم الافريقية، وفق وسائل إعلام رسمية.

وقال كاف في بيان رسمي: "علمنا بالأحداث التي وقعت في ملعب أوليمبي الليلة، 24 يناير 2022، خلال مباراة كأس الأمم الإفريقية توتال إنرجي بين الكاميرون البلد المضيف وجزر القمر، ونحقق حاليًا في ذلك الأمر من أجل الحصول على مزيد من التفاصيل حول هذا الحادث".

وأضاف: "نحن على تواصل دائم مع السلطات الكاميرونية واللجنة المنظمة المحلية، وأرسل رئيس كاف الدكتور باتريس موتسيبي، الأمين العام فيرون موسينجو أومبا، لمؤازرة المصابين في المستشفيات في ياوندي".

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