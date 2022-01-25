عشاء ميسي مع تشافي في برشلونة يثير كل أنواع الشائعات

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عاد إلى برشلونة من أجل تناول العشاء مع تشافي هرنانديز، المدير الفني الحالي للنادي الكتالوني، وزميله السابق، بجانب كل من سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

وأفادت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية بأن ميسي، اللاعب الحالي لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أثار ضجة لدى عودته إلى برشلونة لتناول العشاء مع أصدقائه، إذ أثار كل أنواع الشائعات، لكن هذا لم يكن أكثر من لقاء بين الأصدقاء مخطط له منذ فترة طويلة.

وذكرت الصحيفة أن اللاعبون التقوا مع تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، حيث حضر ألبا وبوسكيتس مأدبة العشاء مع زوجاتهم، وأيضا بيبي كوستا الموظف السابق في نادي برشلونة والذي يرتبط بعلاقة وثيقة مع ميسي.

وعقب نهاية العشاء، لم يرغب ليونيل ميسي في الإدلاء بأي تصريح للصحفيين الذين كانوا على باب المطعم، حيث توقف فقط للتوقيع على قميص برشلونة لأحد المشجعين.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليو ميسي لم يرد الإجابة على سؤال بشأن احتمال العودة إلى النادي الكتالوني.

وتأتي عودة ميسي لبرشلونة مع اقتراب نهاية فترة الانتقالات الشتوية، بالرغم من أن لقائه مع زملائه السابقين في الفريق لا علاقة له بالعودة المحتملة إلى برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أن الأمر مجرد عشاء بين الأصدقاء، حيث استفاد ليو ميسي من الإجازة التي منحها له مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بسبب توقف الدوري الفرنسي وغيابه عن منتخب الأرجنتين خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن الأصدقاء تناقشوا خلال اللقاء حول تقدم برشلونة، والصعوبات التي يواجهها تشافي في مرحلته الجديدة كمدرب للفريق الكتالوني، بالإضافة إلى أداء النجم الأرجنتيني في صفوف باريس سان جيرمان.