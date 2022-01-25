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أحمد شوبير يعلن إصابته بفيروس كورونا: «صحيت على ألم فى الحلق ورشح في الأنف»

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الشارقة - اميمة ياسر -    

أعلن الاعلامى أحمد شوبير عن إصابته بفيروس وخضوعه للعزل المنزلى بسبب معاناته من أعراض الفيروس المستجد.

وقال شوبير، خلال تقديم برنامجه الإذاعي عبر "أون سبورت إف إم": "امبارح صحيت من النوم حسيت بألم فى الحلق ورشح في الأنف، وكعادتي منذ ظهور كورونا استدعيت الاجهزة الطبية لعمل مسحات لكل أهل بيتي".

وأضاف حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق: "لظروف التأخير أجريت (رابيد تيست) وليس مسحة، وجاءت نتيجته ايجايبة للأسف، وعلى الفور خضعت للعزل المنزلي والحمد لله تكسير الجسم قل والرشح قل".

وتابع شوبير: "وطبعا عشان الكورونا مش هقدر أظهر في التليفزيون ولكن التكنولوجيا أنقذتني وهعمل حلقات مسجلة للراديو".

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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