أحمد شوبير يعلن إصابته بفيروس كورونا: «صحيت على ألم فى الحلق ورشح في الأنف»

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاعلامى أحمد شوبير عن إصابته بفيروس كورونا وخضوعه للعزل المنزلى بسبب معاناته من أعراض الفيروس المستجد.

وقال شوبير، خلال تقديم برنامجه الإذاعي عبر "أون سبورت إف إم": "امبارح صحيت من النوم حسيت بألم فى الحلق ورشح في الأنف، وكعادتي منذ ظهور كورونا استدعيت الاجهزة الطبية لعمل مسحات لكل أهل بيتي".

وأضاف حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق: "لظروف التأخير أجريت (رابيد تيست) وليس مسحة، وجاءت نتيجته ايجايبة للأسف، وعلى الفور خضعت للعزل المنزلي والحمد لله تكسير الجسم قل والرشح قل".

وتابع شوبير: "وطبعا عشان الكورونا مش هقدر أظهر في التليفزيون ولكن التكنولوجيا أنقذتني وهعمل حلقات مسجلة للراديو".