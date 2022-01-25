بعد مصرع وإصابة العشرات.. الكاف يصدر بياناً رسمياً للتعليق على «كارثة» مباراة الكاميرون وجزر القمر

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بياناً رسمياً علّق من خلاله على الحادث المروع الذي وقع قبل انطلاق مباراة الكاميرون وجزر القمر، مساء أمس الاثنين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا.

وقال الاتحاد الإفريقي في بيانه الرسمي: "علمنا بالأحداث التي وقعت في ملعب أوليمبي الليلة، 24 يناير 2022، خلال مباراة كأس الأمم الإفريقية توتال إنرجي بين الكاميرون البلد المضيف وجزر القمر".

وأضاف الكاف: "نحقق حاليا في ذلك الأمر من أجل الحصول على مزيد من التفاصيل حول هذا الحادث".

وتابع: "نحن على تواصل دائم مع السلطات الكاميرونية واللجنة المنظمة المحلية، وأرسل رئيس كاف الدكتور باتريس موتسيبي، الأمين العام فيرون موسينجو أومبا، لمؤازرة المصابين في المستشفيات في ياوندي".

وأفادت صحيفة "ذي صن" البريطانية بأن المأساة وقعت قبل انطلاق مباراة الكاميرون وجزر القمر، بسبب تدافع الجماهير خارج ملعب "بول بيا" في ياوندي الكاميرونية.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض المشجعين تعرضوا للدهس نتيجة التدافع المروع، وهو ما أسفر عن مصرع 8 أشخاص على الأقل حتى الآن.

ونشرت الصحيفة صوراً لمشجعين فاقدين للوعي على الأرض، بينما يحاول الآخرون إجراء عمليات إنعاش من الفم.

كما أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر السوشيال ميديا تدافعاً هائلاً بين الجماهير عبر بوابات الاستاد الذي يتسع لـ60 ألف متفرج.

وصرح مسئولون بأنه لم يكن من المفترض أن يكون الاستاد ممتلئاً بنسبة تزيد عن 80 % بسبب قواعد تجنب كورونا، لكن أكثر من 50 ألف شخص حاولوا الحضور.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن العشرات من المشجعين تم نقلهم إلى المستشفيات ومن بين المصابين أطفال.

وأعلن مسئولون في مستشفى المساسي القريب أنهم استقبلوا ما لا يقل عن 40 مصاباً نتيجة التدافع.

وبالرغم من الأحداث التي وقعت خارج ملعب المباراة، إلا أن اللقاء انطلق في ميعاده المقرر له في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت الكاميرون دون أي تأجيل.

ونجح المنتخب الكاميروني في التأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية بفوزه على منتخب جزر القمر بنتيجة 2-1.