اتحاد الكرة: لم يصلنا أي طلبات من كيروش بشأن مباراة السنغال بتصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد أبو الوفا، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، أنهم لم يصلهم أي طلبات من البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني بشأن التجهيز لمواجهة السنغال الأولى، في إطار الجولة الحاسمة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وقال أبو الوفا في تصريحات عبر قناة "mbc مصر":" كل الأمور الخاصة بمباراة السنغال الحاسمة في تصفيات كأس العالم 2022 ستكون بعد الانتهاء من المشاركة في كأس أمم أفريقيا".

وأضاف:" لم نتطرق للحديث عن هذه المباراة بالنسبة لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة المصري".

وتابع:" لم يتم عرض علينا طلبات من كيروش لهذه المباراة، ونتحدث يوميا في اتحاد الكرة ولا يوجد حديث عن مباراة مواجهة السنغال نهائيا".

وردًا عن طلب كيروش بإقامة معسكر قبل المباراة الأولى بـ 10 وإقامة مباريات ودية وحضور الجماهير في ملعب القاهرة علق قائلا:" لم يصلنا هذه الطلبات ولا صوت حاليا يعلو فوق صوت كأس أمم افريقيا ".