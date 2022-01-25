مصطفى فتحي يصل إلى السعودية للانضمام للتعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

وصل صباح اليوم الثلاثاء، مصطفى فتحي لاعب التعاون الجديد إلى مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم ، على أن يلتحق بتمارين الفريق بالأيام القادمة.

وفي وقت سابق، أعلن نادي التعاون السعودي، ضم مصطفى فتحي لاعب الزمالك رسميا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعبر الحساب الرسمي للنادي السعودي عبر تويتر، كشف التعاون عن ضم مصطفى فتحي"#حبة_الكرز.. تـعـاونـي".

ونشر التعاون فيديو على أنغام "باشا باشا"، لأبرز لمسات اللاعب وفنياته.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك، أعلن سابقا، موافقة النادي الأبيض على انتقال مصطفى فتحي للتعاون بشكل نهائي مقابل مليون دولار.